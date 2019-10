Zygomaticomaca: 18 spectacles en trois jours, le festival du rire de Bierges se réinvente et investit La Sucrerie à Wavre

Nouveau concept, nouveau nom et nouveau lieu également pour Zygomaticomaca: le festival se déroulera dans les murs de La Sucrerie, le hall culturel polyvalent flambant neuf de la ville de Wavre. La grande salle (plus de 850 places) accueillera les artistes invités, tandis que la petite salle (250 places) sera réservée aux humoristes en compétition officielle.

Parrainé par Marc Herman, le festival se réinvente donc, avec un programme chargé: 18 spectacles en trois jours. "Nous disons aux gens de venir passer le week-end avec nous, de venir voir trois ou quatre spectacles en un jour, d’aller déjeuner ou dîner dans les restaurants du centre de Wavre, poursuit Cédric Monnoye. Bref, nous tentons le bouillonnement culturel et artistique, l’échange, la rencontre du public entre les spectacles. C’est ça aussi la volonté du festival, au-delà de l’envie de rayonner dans toute la cité".

Vincent Pagé (à gauche) et le Professeur Cordus, alias Claude Vonin (à droite), deux artistes en compétition officielle. Le Maca leur portera-t-il chance? - © Hugues Van Peel - RTBF

Car le festival, c’est aussi un concours dont le prix est un Maca d’or. Dix artistes ont été sélectionnés, parmi lesquels figure Vincent Pagé, bien connu pour ses "Tronches de vie". Il viendra cette fois jeter "Un Pagé dans la mare".

"J’ai déjà fait des concours dans des festivals du rire où j’étais frustré de n’avoir que quelques minutes pour m’exprimer sur scène, explique-t-il. Ici, c’est vraiment du bonheur, j’aurai l’occasion de présenter tout mon spectacle. Maintenant, le concours on verra, ce n’est pas la priorité."

Richard Ruben au gala d'ouverture

A côté de la compétition, il y a donc aussi les artistes invités, parmi lesquels Dan Gagnon, Zidani et le Comte de Bouderbala. C'est Richard Ruben qui sera la tête d’affiche de ce premier Zygomaticomaca, il viendra présenter son nouveau spectacle.

"J’ai l’impression d’être un gamin dans un festival gamin, confie-t-il. Il y a un sang nouveau dans ma carrière, et je sens la même chose dans ce festival, donc c’est cohérent. Ca me touche très fort, je suis très honoré de faire le gala d’ouverture. Et puis ce festival, 18 artistes en trois jours, c’est couillu. C’est bien de la part des organisateurs de prendre des risques."

Reste maintenant à convaincre le public. Différentes formules tarifaires ont été mises au point pour attirer un maximum de spectateurs, des plus jeunes aux plus anciens. La billetterie est déjà ouverte.