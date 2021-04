Yakima Chief, le géant américain qui positionne Mont-Saint-Guibert sur la route du houblon

Une nouvelle zone d’activité économique sera bientôt inaugurée à Mont-Saint-Guibert. Il s'agit du parc Jaurdinia situé juste à côté de la N25, à un jet de pierre de Louvain-la-Neuve. Les travaux entamés l’an dernier sont en voie d’achèvement, du moins pour la première phase du projet: 22.000 m² de bâtiments industriels et de locaux pour petites et moyennes entreprises. La réception des différents espaces aura lieu d’ici le mois de mai. Et la première entreprise qui va s’installer à cet endroit est un acteur mondial du marché du houblon, Yakima Chief.

Yakima Chief, qui fut dans le passé un département de Pfizer, appartient à un groupement de producteurs de houblon américains. Depuis la Belgique, l’entreprise écoule sa marchandise en Europe, en Afrique et en Asie. Ses bureaux, très discrets, sont situés à Louvain-la-Neuve depuis longtemps, tandis que l’entrepôt de stockage et de conditionnement est à Herstal. Mais demain, Yakima Chief va tout rassembler à Mont-Saint-Guibert, dans un bâtiment-frigo de 6000 m² taillé sur mesure. Ce sera sa nouvelle vitrine.

"Nous avons choisi Mont-Saint-Guibert parce que c’est tout près de nos bureaux actuels à Louvain-la-Neuve, confie Alexandre Dumont, business manager. Mais aussi parce que c’est assez central et facile d’accès, en venant de Bruxelles ou d’ailleurs, en France, au Luxembourg et en Allemagne. Pour moi, ce parc est idéalement situé par rapport aux intervenants, à nos clients."

Le houblon US en transit à Mont-Saint-Guibert

C’est donc à cet endroit que la marchandise arrivera dorénavant, en provenance des Etats-Unis. Chaque année, en moyenne, 3.000 tonnes de houblon sont expédiées en Belgique par Yakima Chief.

"On passe nos commandes aux Etats-Unis. La récolte se fait de juillet à septembre, puis la transformation et le repacking du houblon ont lieu de septembre à novembre. Ensuite le houblon traverse les Etats-Unis jusqu’à Montréal, il est acheminé en bateau jusqu’à Anvers et il arrive enfin dans nos locaux."

Le houblon est ensuite envoyé vers les milliers de clients de l’entreprise, des plus grandes brasseries de taille mondiale aux plus petits producteurs de bière.

"Jusqu'à présent, nous n'avons jamais été très forts dans les petits paquets, poursuit Alexandre Dumont. Mais le site de Mont-Saint-Guibert va nous permettre justement de devenir beaucoup plus proactifs vis-à-vis des petits clients qui veulent créer leur propre brasserie et qui deviendront peut-être les gros clients de demain."