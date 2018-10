Wavre offre l'enlèvement des encombrants et objets réutilisables à domicile

Un nouveau service vient d'être mis en place pour les habitants de Wavre : l'enlèvement gratuit des encombrants et des objets réutilisables à domicile. La commune a passé un contrat avec la Ressourcerie Restor, l'ex-ressourcerie de la Dyle, spécialisée dans la collecte, le recyclage et la réutilisation des encombrants. Tous les trois mois, chaque ménage wavrien pourra faire enlever un maximum de trois mètres cube d’objets réutilisables et d’encombrants. Attention, il faut au moins un quart d'affaires réutilisables pour pouvoir profiter de ce service. La ressourcerie facture ensuite à la commune le prix de cet enlèvement.

La Ressourcerie Restor est une entreprise à finalité sociale. Elle collecte, trie et revend des encombrants et des objets réutilisables. Pour la ville de Wavre, il était important de s'associer à une société qui poursuit un but social et écologique.

Il suffit de prendre rendez-vous : 067/68.55.10