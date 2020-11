Wavre : les commerçants demandent de ne pas payer le loyer de décembre

Offrez-nous le mois de décembre !

Les commerçants de Wavre lancent cet appel à l’aide aux propriétaires de leurs magasins…

A cause de la crise sanitaire, ils se sentent couler à pic et demandent donc qu’on leur fasse cadeau du loyer. Un mois de moins à payer ça ne sera pas miraculeux mais ça permettra d’essayer de garder la tête hors de l’eau. L’association des commerçants de Wavre demande cette aide à leurs propriétaires car ils ne savent plus quelle solution trouver pour simplement survivre. Les réserves financières sont épuisées, les stocks de marchandises sont élevés et évidemment non payés encore. Le client physique ou en ligne est rare. Avec les nouvelles mesures, certains commerçants n’ont de nouveau plus de revenus et sont complètement aux abois. l’ACW, l’association des commerçants de Wavre a adressé une lettre ouverte aux propriétaires de surfaces commerciales.

Ils demandent un cadeau de Noêl : ne pas leur faire payer le loyer du mois de décembre. Et pourquoi pas même revoir les loyers à la baisse à partir de janvier prochain. Pour permettre aux commerçants de véritablement se relever. L’argument est imparable : Mieux vaut un faible loyer perçu chaque mois, qu’un bâtiment vide, sans loyer… Effectivement cela devrait faire réfléchir certains propriétaires.