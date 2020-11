Wavre: la ville distribue 2.700 arbres fruitiers à ses habitants pour la Sainte-Catherine

A l’approche du 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine où tout bois prend racine, de nombreuses communes distribuent des arbres ou des arbustes à leurs habitants. C’est le cas ce week-end à Wavre.

L’opération se déroule dans le respect des règles Covid: port du masque et respect des distances. Et pour éviter les attroupements, il fallait aussi prendre rendez-vous, pas question de venir à l’improviste.

"On a 840 personnes inscrites pour le week-end, on pourra donc recevoir trente personnes par demi-heure, explique Marianne Cwiek, éco-conseillère. D’habitude, on a 2.000 personnes sur la journée. Les gens feront moins de file cette fois-ci, c’est l’avantage. Malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, les créneaux horaires étaient limités."