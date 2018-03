Wavre: la réhabilitation d'un chancre industriel face au Walibi inquiète les commerçants

Un nouveau complexe commercial va voir le jour à Wavre sur un site industriel désaffecté situé en face du Walibi. Il s’agit de l’ancienne usine Philips (aussi appelé site Mitra), à l’abandon depuis des années. Initialement, le promoteur BVI.BE s’était vu refusé le permis. Mais le ministre wallon Pierre-Yves Jeholet le lui a finalement accordé, passant outre la décision des fonctionnaires de la Région et l'avis négatif de l’Observatoire du Commerce.

Ce projet comporte deux volets. Le premier consiste en la création d’un centre d’entreprises pour PME et artisans, couplé à des activités de logistique et de bureaux. Le second prévoit la construction d’un parc commercial sur une surface nette d’environ 8.000 m². Sept enseignes doivent venir s’y installer. Une concession automobile est aussi annoncée. Les visuels du promoteur laissent penser qu'il pourrait s'agir de la marque Tesla qui cherche depuis quelques temps à s’implanter en Brabant wallon, mais Tesla déclare "n'avoir aucune participation dans ce projet".