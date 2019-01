Wavre: l'ancien hôtel Léonardo remis à neuf devient un Novotel quatre étoiles

En réalité, il ne s’agit pas d’un nouvel hôtel mais de la restauration d’un ancien établissement, l’hôtel Léonardo, qui portait déjà l’enseigne Novotel dans les années 90. Le groupe Cayman l’a racheté fin 2017 et a entrepris de le remettre à neuf de fond en comble. L’investissement s’élève à 7,5 millions d’euros.

Décidément, la ville de Wavre a la cote auprès du secteur hôtelier. Alors que l’enquête publique sur le projet de tour-hôtel devrait commencer prochainement, le groupe Cayman, qui gère plusieurs établissements en Belgique, annonce l’ouverture d’un Novotel quatre étoiles le long de la N238, entre la sortie de l’autoroute E411 et le Walibi.

Un lobby convivial et chaleureux, Novotel a mis les petits plats dans les grands pour soigner sa clientèle. - © Groupe Cayman

"Nous restaurons les 102 chambres et les 102 salles de bain, explique Luc Luc Mesuere, directeur général des opérations au sein du groupe Cayman. Nous avons aussi rénové les 400m² des salles de réunion, nous avons ajouté un fitness disponible pour la clientèle, nous avons aussi revitalisé le lobby de 800m² et il y a un espace restaurant accessible à la clientèle extérieure et qui a sa propre identité, indépendante de la marque Novotel."

A l’extérieur, la piscine (qui sera désormais chauffée) est en train d’être remise en état, de même que le jardin et les abords. L’inauguration officielle est prévue pour le mois d’avril mais l’hôtel est déjà ouvert. En fait, il n’a pas fermé pendant la durée des travaux.

Un risque de saturation du marché?

L’an dernier, un hôtel de standing a ouvert en plein centre de Louvain-la-Neuve. Dans quelques mois, le projet de tour-hôtel sera peut-être définitivement lancé à Wavre, sur le site de l'ancienne vinaigrerie, non loin du Novotel. N’y a-t-il pas, à terme, un risque de suroffre dans la région? "Je pense que les acteurs vont devoir faire preuve d’une grande prudence de manière à ne pas se cannibaliser les uns les autres, poursuit Luc Mesuere. Mais je crois que tout le monde a sa place. Il faut que les gens se parlent, de manière à pouvoir rester ensemble un pôle attractif et tout le monde puisse en tirer profit et être, chacun avec ses spécificités, dans la lumière de cette région, de cette vallée. Mais une tour qui arriverait à maximum 1000 mètres de chez nous, ça peut être effectivement un danger. Tout dépendra de la manière dont cet hôtel va être géré, quel type de clientèle il voudra attirer, comment il va se positionner… Il y a encore beaucoup d’incertitudes. Mais je suis vraiment confiant car nous travaillons sur un produit différent, où le client trouvera exactement ce qu’il recherche".

Et la clientèle justement? Le Novotel remis à neuf veut profiter de la proximité du parc Walibi pour attirer des familles et de plusieurs parcs d’affaires pour convaincre une clientèle business.