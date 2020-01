Wavre, future capitale du hockey en Wallonie: le ministre Jean-Luc Crucke annonce la construction d'un stade régional

C’est un beau projet qui se concrétise en Brabant wallon. Le centre d’excellence du hockey en Wallonie sera bien construit à Wavre. De passage en ville ce lundi pour y rencontrer les mandataires locaux de la province, le ministre wallon des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, a annoncé qu’un accord était intervenu entre la Région, la Province, les autorités communales et la fédération de hockey.

Concrètement, il est question d’un investissement d’environ 3,5 millions d’euros pour transformer l’ancien terrain de foot du Racing Jet de Wavre en terrain de hockey, et pour adapter la tribune afin qu’elle puisse accueillir 5.000 spectateurs lors des matchs nationaux ou internationaux qui seront organisés à cet endroit. Ces infrastructures pourront aussi être utilisées par le club de hockey de la ville situé juste à côté.

"L’expert, qui est Jean-Michel Saive, a estimé que ce dossier répondait à tous les critères, explique Jean-Luc Crucke. Ce n’est pas le ministre qui a décidé tout seul, le ministre se repose sur l’expertise. Et là, en matière de synergie, vous avez l’exemple-type: la province, la commune, la fédération, la Wallonie et peut-être même le privé en dehors du club. Quand on fait ça, on montre qu’on a de l’ambition et que cette ambition dépasse les frontières communales et provinciales."