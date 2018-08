Wavre: des expertises gratuites de vos trésors

Votre grenier recèle peut-être des trésors insoupçonnés. Et c'est le moment d'en avoir le cœur net. Jusqu'à ce mercredi à 17h, vous pouvez aller faire expertiser tableaux, meubles et autres objets à la salle de vente publique Phoenix Auction à Wavre. Si l'objet s'avère être un trésor, il peut être vendu aux enchères en septembre et qui sait ? vous rapporter un joli magot !

Dès les premières heures ce lundi, les clients défilaient à la salle de vente Phoenix Auction à Wavre. Parmi eux, Jean-Claude est venu avec son trésor sous le bras. Il s’agit d’un coffret en bois travaillé. A l’intérieur, des dizaines d'œufs de toute matière rangés séparément dans de petits compartiments. Ils viennent de Lubumbashi en République démocratique du Congo. "Au gré de mes nombreux voyages, j’ai remarqué que les seules choses qui se vendaient dans le monde entier étaient des œufs, explique Jean-Claude. En bois, en pierre, de toute sorte de matière ! "

Un constat partagé par la commissaire-priseure à l’origine de cette rencontre. Catherine Dessain y dépose son regard d'experte. " Cet ensemble d’œufs de collection est en effet fort sympathique. Je dirais que c’est de l’ordre de l’objet de curiosité. Malheureusement, ça n’a pas de grande valeur à mon sens si ce n’est pour le curieux et le collectionneur de ce même type d’objet. " Après quelques minutes d’analyse et de discussion, le verdict tombe : " Je vais estimer l’ensemble entre 75 et 125 euros mais je ne serais pas étonnée que cela fasse un petit peu plus. "

Catherine Dessain compte sur son panache et ses relations pour faire monter les enchères en septembre. C'est à ce moment-là que les objets expertisés cette semaine vont être vendus.

" Dans le Brabant wallon, il y a beaucoup de trésors, d’objets de qualité. Bien souvent, ils dorment dans un grenier. Et ça me fait un peu mal au ventre car ces objets ont été créé par un artiste. Je trouve qu’il doit continuer à vivre. "

Voilà pourquoi elle a mis en place trois journées d'expertise gratuites et sans rendez-vous. C'est jusqu'à ce mercredi à 17h.

Comment savoir si votre objet a de la valeur ?

Pour Catherine Dessain, un objet qui a de la valeur est un objet qui plaît, qui provoque des émotions. " Il doit avoir une certaine finesse dans sa réalisation, une certaine qualité esthétique, de l’ancienneté. J’aime les objets qui sont dans leur jus. J’ai du mal avec les objets qui sont restaurés par ce que, souvent, ils sont massacrés… même si ce n’est pas une généralité. Il existe de belles restaurations où l’on respecte l’éthique de l’objet. Une signature va rehausser la valeur de l’objet. Certaines périodes fonctionnent aussi plus que d’autres. Sur les tableaux, l’art très ancien a encore une cote mais aujourd’hui, c’est surtout l’art moderne et contemporain qui fonctionne très bien. "