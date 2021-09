Wavre: des couvertures de cahiers scolaires zéro déchet

La rentrée scolaire c’est le moment, pour les parents, de recouvrir les cahiers et les livres des enfants et ce n’est pas toujours évident de trouver la bonne technique.

Certains parents désirent aussi éviter les couvertures en plastique ou en papier et leurs complications.

Le tissu, une tendance qui a la cote

Une solution, pour éviter les inconvénients liés aux couvertures de cahier en plastique ou en papier, est l’utilisation du tissu.

À Wavre, Isabelle Treutens, qui est couturière a déjà cousu une centaine de couvertures pour la rentrée scolaire. Elle n’y voit que des avantages.

"On peut récupérer un vieux tissu. Il ne faut pas, obligatoirement, acheter un nouveau tissu, explique Isabelle Treutens. L’idée est d’arrêter d’utiliser du plastique collant ou des emballages en papier qu’on va jeter à la poubelle après. Le but est d’avoir quelque chose qui puisse tenir dans le temps et être réutilisable d’une année à l’autre. En plus, ces couvertures sont lavables et s’enfilent très facilement".