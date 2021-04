Wavre : début des travaux de la nouvelle gare de bus

Actuellement, elle se trouve à la place Henri Berger, mais c'est bientôt de l'histoire ancienne. Le 12 avril 2021, débutent les travaux de la nouvelle gare de bus. Celle-ci sortira de terre sur le parking du Moulin à Vent. 272 jours ouvrables seront nécessaires pour sa construction, soit environs une année de travail. Un projet qui s'inscrit dans une redéfinition globale de la mobilité wavrienne.

Capacité et sécurité

Au programme : un agrandissement de la capacité d'accueil " cette nouvelle gare de bus sera beaucoup plus grande et beaucoup plus confortable pour les passagers. Nous passons à seize quais, dont six qui communiqueront directement avec la gare SNCB. Cela sera bien pratique pour assurer les correspondances entre les bus et les trains" explique Sandrine Trousson, responsable communication au TEC. Par ailleurs des parkings vélos et des abris seront installés sur chaque quai à dispositions des navetteurs. En ce qui concerne la sécurité, la gare sera totalement réservées au bus grâce à un système de barrière ne laissant entrer que les véhicules du TEC. Contrairement à l'actuelle gare de bus, accessible aux automobilistes.