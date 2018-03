Waterloo: l'école Musica Mundi auditionne ses futurs virtuoses

L'école privée Musica Mundi ouvrira ses portes en septembre à Waterloo. En Belgique, elle est la seule à permettre de combiner les cours généraux et musicaux pour le primaire et secondaire. Elle est également l'un des très rares exemples en Europe et attire déjà les étudiants internationaux.

À l'instar du sport-études, il sera désormais possible pour vingt-cinq jeunes de vivre en immersion avec des professeurs expérimentés et de renommée internationale.