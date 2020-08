Walibi s'agrandit: frissons garantis sur la plus spectaculaire attraction du Benelux

Malgré la chaleur et le coronavirus, l’extension du parc Walibi se poursuit au pas cadencé. La zone concernée s’étend sur 4,5 hectares en bordure de la N238. Entamés peu avant le confinement, les travaux sont entrés il y a quelques jours dans une phase très visible, avec l’assemblage des éléments de la future grande attraction du parc, une gigantesque montagne russe dont les pentes vertigineuses laisseront sans doute aux visiteurs d’inoubliables souvenirs.

Ce "megacoaster" fera 1,2 km de long et s’élèvera à quelque 50 mètres. Quasiment lancé à la verticale avant d’emprunter différentes boucles et lacets, le petit train atteindra les 115 kilomètres à l’heure. Ce sera la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux, selon Walibi.