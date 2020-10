Walibi remplace les festivités d'Halloween par un grand festival musical inédit: 150 concerts du 31 octobre au 7 novembre

Fin septembre, Walibi annonçait que ses traditionnelles festivités d’Halloween n’auraient pas lieu cette année, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Mais la saison n’est pas terminée pour autant. A la place, le parc d’attractions organisera un grand festival musical, baptisé "Walibi On Stage".

Cet événement inédit aura lieu du 31 octobre au 7 novembre. Walibi annonce pas moins de 150 concerts et DJ sets, une centaine d’artistes se produiront sur quatre scènes. Parmi eux, Alice On The Roof, Blanche, Henri PFR, Kid Noize, Les Déménageurs, Loïc Nottet et The Magician. L’affiche n’est pas encore complète, des négociations sont en cours avec plusieurs autres chanteurs, groupes et musiciens.

Soutenir le secteur culturel

Avec ce projet, Walibi veut apporter son soutien aux secteurs culturel et événementiel qui souffrent beaucoup depuis de le début de la crise sanitaire. Les équipes du parc sont mobilisées depuis deux mois, avec l’aide de sociétés spécialisées dans l’organisation de festivals. Près d’un millier de personnes ont travaillé et travailleront autour de cet événement.

En pratique, le parc d’attractions sera ouvert pendant le festival, y compris pendant les cinq "nocturnes" de Walibi On Stage. Certains concerts seront gratuits, les visiteurs de Walibi pourront y assister dans la limite des places disponibles. Pour les concerts payants, il faudra payer le ticket d’entrée du parc et le ticket du concert. Et comme la capacité d’accueil sera limitée, en raison des règles sanitaires, il est recommandé de réserver.