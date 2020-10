Walibi on Stage et fête de Saint-Nicolas annulés à Wavre en raison de la propagation du coronavirus

Les tickets pour le festival Walibi on Stage seront évidemment remboursés. Quant au parc d’attractions, il sera ouvert de 10h à 18h durant les week-ends d’octobre et les vacances de Toussaint, jusqu’au 8 novembre.

"Notre volonté de soutenir les secteurs culturel et événementiel belges s’est heurté à la réalité, et c’est avec tristesse, mais bien conscients de la situation pandémique, que nous devons annuler cette grande manifestation musicale", indique Jean-Christophe Parent, directeur général de Walibi Belgium, dans un communiqué.

Saint-Nicolas n'ira pas à la rencontre des enfants de Wavre cette année, mais il promet de venir l'an prochain. - © Ville de Wavre

Pas de Saint-Nicolas non plus

A Wavre, un autre événement est également annulé: la fête du Royaume de Saint-Nicolas, qui attire chaque année des milliers de personnes.

"Le Grand saint se protège et veut protéger les milliers de familles qui viennent traditionnellement le rencontrer à l'Hôtel de Ville de Wavre. Les distances et les gestes barrières ne pourraient pas être respectés et il est donc nécessaire, pour la santé de tous, de reporter l'événement", indique les autorités communales.