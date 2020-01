Walhain valide le passage aux poubelles à puce: un conteneur pour les déchets résiduels et un sac biodégradable pour les organiques

"Evidemment, on sait bien que ce n’est pas possible pour tout le monde et que ce n’est pas forcément facile à mettre en place. Donc il y aura des campagnes de sensibilisation. Je rappelle aussi qu’il y a à Walhain des guides-composteurs qui peuvent aider la population à bien trier. Par ailleurs, on va réfléchir à d’autres outils de soutien, comme par exemple des référents par quartier qui pourraient aider à mieux trier et à mettre en place un compost."

"On sait que certaines personnes n’ont pas forcément beaucoup d’espace pour stocker deux conteneurs, explique Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. Deuxième élément, beaucoup de gens font déjà un compost chez eux. Il aurait été frustrant pour eux de devoir payer une deuxième poubelle et un deuxième forfait pour l’organique alors qu’ils compostent déjà chez eux."

Walhain a donc opté pour un système hybride (conteneur et sac), contrairement aux communes voisines de Chastre et de Chaumont-Gistoux qui ont préféré le système à deux conteneurs (un pour les déchets résiduels et un pour les déchets organiques).

Présentation du nouveau système de collecte des déchets au conseil communal de Walhain lundi soir. - © Hugues Van Peel - RTBF

Une taxe forfaitaire qui dépend de la taille du ménage

Chaque ménage paiera une taxe forfaitaire annuelle: 65 euros pour une personne, 100 euros pour un ménage de deux personnes, 130 euros pour un ménage de trois personnes, 145 euros pour un ménage de quatre personnes et 155 euros pour un ménage de cinq personnes et plus.

Ce forfait donnera droit à douze levées du conteneur par an et à un certain nombre de kilos de déchets résiduels par personne. Ce nombre dépendra de la taille du ménage: 50 kilos pour une personne seule, 40 kilos par personne pour un ménage de deux personnes et 35 kilos par personne pour les ménages de trois personnes et plus. Les familles qui comptent des enfants en bas âge auront droit à un "bonus": 100 kilos supplémentaires pour chaque enfant de moins de trois ans, afin de couvrir le poids des langes.

Le camion passera comme d’habitude le mercredi, que les poubelles soient sorties ou non. La puce du conteneur sera lue à chaque levée. Les levées et les kilos qui excèdent le forfait seront facturés en plus (1,15 euro par levée et jusqu'à 30 centimes par kilo pour les plus gros "producteurs" de déchets).

En adoptant ce nouveau dispositif, Walhain se met en conformité avec les règles européennes : pour 2024, toutes les communes devront ramasser séparément les déchets organiques afin de les envoyer dans une filière de valorisation. L’objectif est aussi de réduire globalement le volume des déchets produits chaque année : les autorités communales espèrent passer de 130 kilos par habitant chaque année à moins de 100 kilos.