Walhain va restaurer son château médiéval pour en faire un pôle d'attraction touristique

C’est un chantier qui réjouira les amateurs d’histoire et de patrimoine: la commune de Walhain va remettre en valeur son vieux château médiéval pour en faire un pôle d’attraction touristique.

Dans un premier temps, il faudra consolider les ruines. Ces travaux de maçonnerie coûteront près d’un million d’euros, une dépense considérable qui, selon la majorité, n’avait de sens que si elle était complétée ensuite par un projet plus ambitieux.

"Nous sommes le centre de la Belgique, mais ce n’est pas ça qui attire du monde, explique Jean-Marie Gillet, échevin du patrimoine. Par contre, avoir un château de plaine comme il en existe très peu en Région wallonne, cela peut être une curiosité qui s’inscrit bien dans le réseau des lieux intéressants à découvrir en Brabant wallon."

La Région wallonne débloque un million d'euros

Le volet touristique du projet de revalorisation est estimé lui à 1,25 million d’euros, pris en charge à 80% par la Région wallonne. Il s’agit notamment de construire un pavillon d’accueil et des sanitaires pour les visiteurs, d’aménager des chemins de promenade sécurisés et des espaces didactiques, et de mettre en valeur les découvertes réalisées lors des campagnes de fouilles archéologiques menées ces dernières années par une équipe de chercheurs américains, en collaboration avec l’UCLouvain.

"Pour nous, c’est un aboutissement, se réjouit Guy Bauwens, président-fondateur de l’ASBL Les Amis du Château de Walhain. Cela fait trente ans que nous insistons sur l’importance de conserver ce témoin du passé. On espère maintenant que les choses vont réellement démarrer."