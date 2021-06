Walhain : préjugés et propos discriminatoires dans une pétition contre un projet intergénérationnel

"Cette pétition s’inscrit dans un processus démocratique", estime le bourgmestre. "Qu’on retrouve des arguments sur la densité ou sur la mobilité c’est logique. Mais opposer les familles traditionnelles à celles qui pourraient s’installer dans ce nouveau quartier à caractère social, c’est inacceptable", ajoute Xavier Dubois.

Dans le document déposé dans les boîtes aux lettres des habitants, les auteurs dénoncent "un projet disproportionné" qui bafouerait, selon eux, "les règles environnementales et urbanistiques."

Seulement voilà, au verso de ce toutes-boîtes, un paragraphe bien précis, a fait sursauter certains habitants : "Le caractère social du projet aura aussi un impact sur les mœurs et habitudes des habitants par rapport aux familles traditionnelles vivant au même rythme […] que les riverains implantés."

Pour Unia, ces arguments-là posent question : "certains passages se basent sur des stéréotypes pour sous entendre que le logement social engendrerait plus de nuisances que du logement non social. On est dans une crainte exprimée au départ d’une préoccupation légitime (atteinte de la qualité de vie due à une nouvelle construction), qui est accentuée et prend des relents discriminatoires en se basant sur des préjugés négatifs à l’encontre des personnes bénéficiant des logements sociaux", explique Florence Pondeville, juriste chez Unia.