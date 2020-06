Visite royale à Wavre pour soutenir les commerçants et les cafés-restaurants

Le Roi est arrivé, mercredi matin vers 8h30, à l’hôtel de ville de Wavre. Il voulait visiter le centre-ville, en ce troisième jour de réouverture des cafés et restaurants. Le roi Philippe s’est longuement entretenu avec divers représentants et acteurs du secteur Horeca. Lors d’une réunion à huis clos, il a entendu les craintes exprimées par divers intervenants, dont le directeur de l’antenne brabançonne de l’organisation patronale UCM, Union des classes moyennes, et le président de la Fédération HorReCa Wallonie. "Les difficultés et incertitudes pour l’avenir ont été largement commentées", explique Françoise Pigeolet, la bourgmestre de Wavre.

Visite royale sur le marché hebdomadaire

Le Roi s’est ensuite rendu sur le marché hebdomadaire où il a rencontré des commerçants locaux. Il s’est arrêté auprès de différents marchands, un poissonnier, un marchand de légumes ou encore un pépiniériste. Il a également fait quelques achats. Il a demandé à un fleuriste ambulant de lui confectionner un bouquet de roses qu’il a dit vouloir offrir à la Reine. Le Roi a terminé sa visite brabançonne en terrasse. Il s’est entretenu avec une restauratrice puis avec un cafetier. Ils en ont profité pour faire part au Roi de leur inquiétude pour les mois à venir.