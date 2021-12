Vis ma vie de lutin à Beauvechain : depuis 28 ans, il se glisse dans la peau d'un farfadet

A force d'endosser le costume, il a fini par se prendre au jeu : chaque année, à pareille époque, Serge Hennebel se déguise en lutin, parle en lutin, pense en lutin. L'homme a 53 ans et depuis 28 ans, il se glisse dans la peau du petit farfadet. Il a commencé comme tout un chacun par mettre un guirlande à son balcon, puis il a acheté une roulotte, un traineau, des rennes, des chalets... Bref, un décor grandeur nature qu'il installe dans son jardin de 7 ares (il entame l'installation en septembre) et qu'il fait visiter gratuitement aux passants. Ce technicien en aéronautique prend d'ailleurs un mois de congé pour se rendre complètement disponible.

A voir les voitures qui circulent devant chez lui, on comprend qu'il s'est taillé une petite réputation au-delà de son village : "On vient d'un peu partout, précise-t-il : des Ardennes, de Flandre et tout le monde est le bienvenu chez moi, et à tout âge!"

Ce sont souvent des grands-parents accompagnés par leurs petits-enfants, et le plaisir semble partagé : "Nous sommes venus pour occuper nos trois petits-enfants, mais même si c'est un peu kitsch nous sommes sous le charme. C'est magique", confie ce couple de retraités.

D'où vient cette passion ? Pas de l'enfance, semble-t-il, mais la motivation de Serge Hennebel, elle, est très claire : il veut voir briller des étoiles dans les yeux de ses visiteurs et ne lésine pas sur les moyens. Combien tout cela lui a-t-il coûté ? Il préfère ne pas y penser...

Par contre, sa récompense trône sur la table de la salle à manger du Père Noël : un livre d'or bien rempli, avec une partie réservée aux médias qui concourent à sa petite popularité.