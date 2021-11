Villers-la-Ville: un troisième portique installé à proximité de l’abbaye

C’est presque devenu une saga, un nouveau portique vient d’être installé pour éviter que des camions heurtent les arcades rénovées de l’abbaye.

En 2013 et 2018, des camions avaient percuté les arcades du bâtiment, provoquant son effondrement. Les pierres avaient alors été minutieusement récoltées, inventoriées et nettoyées. Des portiques ont été installés mais les incidents se sont multipliés.

Un renforcement du dispositif

Maintenant que le chantier de reconstruction est terminé, il y a 3 portiques pour empêcher les camions de s’engouffrer dans le goulot des ruines. Le troisième est plus haut que les deux premiers qui, accessoirement, ont déjà dû être remplacés ou remis en place mais ce portique est équipé de chaînes qui toucheront les camions mesurant plus de 3, 5 m. Ce qui devrait faire du bruit et alerter les conducteurs distraits qui, guidés par leur GPS, sont tentés d’emprunter cette route pour raccourcir leur trajet. Rappelons que 8000 véhicules passent, chaque jour, sur cette route.