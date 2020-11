Villers-la-Ville : mystérieuse pollution de la Thyle

Drôle de surprise tôt ce matin pour les riverains de la Thyle : le petit cours d’eau présentait une étrange couleur blanchâtre. La partie touchée de cet affluent de la Dyle se trouve entre Sart-Dame-Avelines et la rue du Moulin d’Hollers, à Villers-la-Ville. Pas d’odeur, ni de texture particulière "mais on aurait vraiment dit du lait", témoigne Emmanuel Burton, bourgmestre de Villers-la-Ville. Alertés, les services communaux et provinciaux se sont rendus sur place.