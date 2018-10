Villers-la-Ville: MR contre Ensemble pour Villers

Sauf surprise, le scrutin communal d'octobre 2018 sera un bras de fer entre deux forces, à Villers-la-Ville. Un match 1 contre 1. Qui opposera la formation des réformateurs (actuellement au pouvoir) à une liste unique baptisée "Ensemble pour Villers"; une liste qui regroupera les 4 principales forces de l'opposition sortante, à savoir PS, CDH, Ecolo et URC (Union et Renouveau communal).

L'équipe MR de Burton

En 2012, le MR avait remporté 54,18% des voix. Une victoire qui avait permis de décrocher 14 sièges avec une écharpe maïorale autour du cou d'Emmanuel Burton. "Je suis confiant pour la reconduction de cette majorité en 2018", affirme le bourgmestre réformateur. "Il est trop tôt pour parler d'une éventuelle alliance". La liste MR compte 21 candidats, dont la transfuge venue du CDH Delphine Haulotte. On y trouve aussi 5 novices en politique. C'est Eric Vermylen qui pousse l'équipe.

Par ailleurs, Emmanuel Burton voit dans le regroupement des forces d'opposition une attaque contre la majorité en place. Une attaque politique contre sa personne. "Mais je reste serein car nous avons un excellent bilan de législature", souligne le bourgmestre. "Nouvelle maison communale, centre sportif, collecteur d'égouttage,... les dossiers ont pris du temps, mais les promesses ont été tenues", conclut Emmanuel Burton. Parmi les priorités en vue du 14 octobre prochain: le maintien du caractère rural de l'entité, ainsi que la mobilité.

Ensemble pour Villers

Au terme du scrutin de 2012, Ecolo, le PS, iDeal ooo (CDH) et URC avaient totalisé quelque 46% des voix. Réunis sur une liste commune en 2018, les membres de la nouvelle formation "Ensemble pour Villers" pourraient bien donner du grain à moudre à l'équipe du bourgmestre sortant. "Notre formation part d'une volonté très claire", affirme Etienne Struyf (CDH), tête de liste. "Nous voulons gérer la commune de manière plus ouverte et plus participative. C'est la raison pour laquelle nous avions invité les citoyens à des réunions d'échanges d'idées et de réflexions". L'ambition affichée des candidats regroupés ensemble: renverser la majorité sortante.

Mobilité, défense de la ruralité et service aux personnes seront prioritaires pour cette formation poussée par Jean-Pierre Brichart.

3 candidats PP

3 candidats composent la petite liste du Parti Populaire. Une liste tirée par Nicolas Favest et qui espère décrocher un siège.