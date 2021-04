Depuis le 3 avril, c’est la course contre la montre. Infrabel a entamé un chantier de quinze jours qui porte sur les deux ponts du chemin de fer qui surplombe les ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville. La ligne 140, entre Charleroi et Ottignies, est mise à l’arrêt durant les vacances de Pâques.

Chantier sous tentes

Villers-la-Ville: chantier exceptionnel au milieu des ruines de l'abbaye - © Tous droits réservés

Un chantier original, soumis à un délai serré. Le trafic ferroviaire doit reprendre pour la rentrée scolaire. Sur l’un des ponts, les équipes techniques travaillent d’arrache-pied, à l’abri du vent et des intempéries, sous une tente chauffée : "Les conditions climatiques sont extrêmement importantes", souligne Gaëlle de Beusscher, ingénieure chez Infrabel. "Les produits que nous employons ne peuvent être soumis ni à la pluie, ni à des températures trop basses pour garantir la pose."

Les rails et le ballaste ont été retirés du tablier du pont afin de retrouver la structure maçonnée de l’ouvrage d’art : "On va poser une sorte de plastique pour éviter les infiltrations et évacuer l’eau via des drains percés dans le béton", précise encore Gaëlle de Breusscher.