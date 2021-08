Vaccination en Brabant wallon: les centres de Tubize et de Wavre seront finalement prolongés au-delà du 31 août

Dans un communiqué diffusé ce lundi, le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, indique par ailleurs qu’une semaine-charnière est prévue du 30 août au 5 septembre, afin de faciliter la transition pour les citoyens et assurer une vaccination optimale dans le cadre de la rentrée scolaire, avec un panel adapté de jours d’ouverture et la possibilité de s’y rendre avec ou sans rendez-vous. Durant cette semaine, la vaccinera se fera les lundi, mardi, vendredi et samedi, tant à Wavre qu’à Tubize.

Les centres qui fermeront le 28 août assureront tant la première dose des non-vaccinés que la deuxième dose pour celles et ceux qui l’attendent. Et les personnes qui reçoivent une première dose dans un centre qui va fermer ne doivent pas s'inquiéter: elles recevront leur deuxième dose dans un autre centre.

Situation particulière pour les centres de Wavre et de Tubize, dont la fermeture était initialement prévue le 31 août: ils font partie des seize centres que la Région wallonne a décidé de maintenir , afin de vacciner les personnes qui ne l’ont pas encore été. Wavre sera prolongé jusqu’au 29 septembre (ouverture le vendredi et le samedi), tandis que Tubize vaccinera jusqu’au 30 octobre (le vendredi et le samedi également).

Dans les centres dont l’activité est prolongée, les vaccins à disposition seront le Pfizer (en deux doses) et le Johnson & Johnson (en une seule dose mais seulement pour les 41 ans et plus). Pour se faire vacciner, il suffira de se rendre sur le site jemevaccine.be pour prendre rendez-vous, ou d’appeler le call center 0800 45 019, ou encore de se présenter dans un centre sans rendez-vous.

En Brabant wallon, 255.248 personnes sont totalement vaccinées chez les plus de 18 ans, soit un taux de 78,69%. Il faut y ajouter 10.625 personnes en attente d’une deuxième dose.

Chez les plus jeunes, on dénombre déjà 7.301 personnes complètement vaccinées (soit 8,79% des moins de 18 ans) et 8.805 en attente d’une deuxième dose.

Sur l’ensemble du territoire wallon, 79% des citoyens de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose et 75% sont totalement vaccinés. Plus de la moitié des 12-17 ans ont également reçu leur première dose.