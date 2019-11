Une vanne fermée accidentellement à Chaumont-Gistoux: une crèche, deux écoles et 420 foyers privés de gaz

Un sérieux incident s'est produit hier soir à Chaumont-Gistoux, en Brabant wallon. Un agent de la Société wallonne des Eaux (SWDE) a, par erreur, manipulé une vanne du réseau de gaz et l'a fermée. Résultat, quelque 420 foyers sont privés de gaz.

ORES, le gestionnaire du réseau de distribution, a été averti et met tout en oeuvre pour rétablir la situation. Plusieurs dizaines de techniciens sont mobilisés ce matin, mais l'opération s'annonce délicate. En effet, il ne suffit pas de rouvrir la vanne fermée accidentellement. Il faut d'abord s'assurer que les "robinets" du gaz ne sont pas ouverts plus loin sur le réseau. Il faut donc quasiment faire du porte à porte pour s'assurer que les conditions de sécurité sont réunies dans chaque foyer avant de rétablir la distribution. "Si malheureusement, on ne peut pas accéder au compteur qui se trouve à l'intérieur de l'habitation, on doit ouvrir le trottoir pour aller manœuvrer une vanne qui se trouve en souterrain", ajoute Jean-Michel Braibant, le porte parole d'ORES.

Il faudra donc sans doute une bonne partie de la journée pour que tout rentre dans l'ordre.

Les autorités communales sont également mobilisées, elles ont les yeux rivés sur le thermomètre car une crèche et les écoles de Gistoux et Dion sont concernées par ce problème d'alimentation. Une cellule de crise a été mise en place.