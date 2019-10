Une taxe sur les surfaces de bureaux à Ottignies-LLN: l'UCLouvain et les entreprises mises à contribution pour combler le déficit communal

Lors de sa dernière séance, mardi soir, le conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a approuvé le règlement établissant une taxe sur les surfaces de bureaux. Autrement dit, selon la délibération, "tout espace où, avec un équipement et un matériel adéquats, l’information, quel que soit son support, est susceptible d’être traitée".

La portée du règlement est donc assez large, car il s'agit aussi de taxer les espaces de circulation, d’accueil, d’attente et de détente, les salles de réunions ainsi que les locaux de rangement et d’archivage. Quel montant? 8 euros par m² (et par an) au-delà de 150 m². Les surfaces plus petites ne seront pas taxées. Une série d’exonérations sont également prévues: les bureaux occupés par les pouvoirs et organismes publics, les ASBL qui ont un contrat de gestion avec la commune, les établissements d’enseignement obligatoire, les services de cultes et/ou de laïcité ainsi que par les hôpitaux, cliniques et autres centres de soins ne sont pas concernés.

Avec cette mesure, la majorité frappe fort, très fort même, elle le reconnaît. Mais elle dit ne pas avoir eu le choix, compte tenu de la situation financière de la ville. Elle espère récolter 700.000 euros l’année prochaine, mais ce sera sans doute beaucoup plus. Il n’est pas exclu qu’à elle seule, la taxe sur les bureaux comble une bonne partie, voire l’entièreté, du déficit des finances communales.

En réalité, personne ne semble avoir une idée précise du nombre de m² qui seront taxés. Mais les superficies seront considérables, l’UCLouvain et les entreprises (parfois très grandes) implantées dans la commune étant concernées.

"Taxer les bureaux, c’est taxer l’emploi"

Pour Emmanuel Hazard, directeur des affaires extérieures chez AGC, qui occupe un rutilent bâtiment à l’entrée de Louvain-la-Neuve, cette taxe est une mauvaise surprise. A première vue, elle pourrait dépasser les 30 à 40.000 euros, l’impact financier n’est donc pas neutre, même pour une entreprise de cette dimension.

"Si on fait une taxe sur les m² de bureaux, ça revient à faire une taxe sur l’emploi, explique-t-il. Je m’interroge donc sur le message sous-jacent. Lorsqu’une entreprise s’établit quelque part, c’est pour le long terme. Et le premier des facteurs considérés par rapport à l’environnement, c’est la stabilité, la confiance qu’on peut avoir dans les autorités locales. Et donc quand une taxe, qui vient de nulle part et qui nous paraît injuste, vient changer les règles du jeu, c’est fatalement un gros coup de canif dans le contrat de confiance."