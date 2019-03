Une semaine après avoir manifesté pour le climat, des centaines d'élèves dans les rues de Wavre pour ramasser les détritus

Certains d’entre eux ont manifesté pour le climat dans les rues de Wavre la semaine dernière. Aujourd’hui, ils sont passés à l’action pour le grand nettoyage de printemps organisé par l’ASBL Be WaPP en Wallonie ces vendredi, samedi et dimanche. Les élèves de plusieurs écoles ont entrepris de ramasser les déchets qui jonchent le sol. Et il y avait du travail! Ecoutez notre reportage.