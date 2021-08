Une section sport-études hockey à Wavre à la rentrée, pour s'épanouir et progresser: "Il faut que quelques jeunes osent se lancer"

Votre enfant aime le hockey? Le parcours et la médaille d’or des Red Lions à Tokyo l’ont fait vibrer? Alors ceci est peut-être pour lui. L’Institut provincial d’Enseignement secondaire (IPES) lance une filière sport-études consacrée au hockey. Au programme, des cours généraux classiques de l’enseignement secondaire et huit heures de hockey par semaine dans les installations du Lara Club de Wavre, avec un encadrement professionnel.

Pour ouvrir la section, il faut minimum douze élèves. Il n’y a que cinq inscrits pour l’instant. L’engouement espéré n’est donc pas (encore) au rendez-vous, mais la directrice de l’établissement est confiante.

"Je pense que la meilleure publicité, c’est le bouche-à-oreille, explique Romy Pirlot. Ca fonctionne déjà, mais quand on va pouvoir ouvrir l’option et que des élèves épanouis pourront communiquer cet épanouissement dans leur club, ce sera la meilleure des publicités. Il faut maintenant que quelques jeunes osent se lancer. Je crois qu’il y a vraiment moyen de s’épanouir, c’est un sport qui véhicule de belles valeurs, on l’a encore vu aux JO. Et moi, j’y crois. Si ce n’est pas cette année, ce sera l’année prochaine, mais j’ai vraiment envie que ce soit cette année parce que c’est un très beau projet, tant pour l’école que pour les élèves."