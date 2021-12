Une piscine à Wavre, mais quand? La majorité ne renonce pas au projet mais va revoir ses ambitions à la baisse

"Nous sommes bien conscients de la nécessité de doter Wavre d’une piscine qui permettrait aux enfants des écoles d’apprendre à nager, indique Françoise Pigeolet, bourgmestre. Et je vous rassure, cette volonté est toujours bien au cœur de nos réflexions. Le tout est de prendre la mesure des choses et de ne pas foncer tête baissée. L’époque pas si lointaine des vaches grasses est passée."

Wavre va donc revoir ses ambitions à la baisse, compte tenu du contexte. Le projet initial, très séduisant, devait coûter quatorze millions d’euros (dix millions sur fonds propres et quatre millions de subsides provinciaux). Mais les finances communales, mises à mal par la crise sanitaire notamment, ne permettent plus une telle dépense.

Il y a quelques mois, un autre piste a dès lors été explorée, plus simple et plus raisonnable: commander une piscine "clé sur porte" de 25 mètres sur 21. Un projet estimé à 7,5 millions (hors TVA) au bas mot, sans compter un déficit d’exploitation annuel de 500.000 euros. Encore trop cher, à moins d'augmenter les impôts, ce qui n'est pas envisageable pour la majorité.

Le collège et la Régie communale des Sports ont donc à nouveau remis l’ouvrage sur le métier, mais on n’en saura pas plus. Quel type d’infrastructure? A quel endroit? Et pour quel prix? C'est prématuré, nous dit-on. La bourgmestre refuse par ailleurs de s’engager sur un calendrier, répétant simplement que la législature est loin d’être terminée et que le plan d’entreprise de la Régie peut être modifié chaque année. Le projet de piscine, promis depuis presque dix ans, reviendra donc un jour, mais quand? Patience!