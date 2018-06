Une piscine à Braine-l'Alleud? Le chantier va bientôt commencer

"Le terrassement avait déjà été fait, rappelle Vincent Scourneau, le bourgmestre. Donc on va entrer dans une phase très visible. Evidemment, les congés du bâtiment vont arriver rapidement donc on peut imaginer que le chantier sera véritablement mis en œuvre juste après."

La piscine sera construite dans le prolongements des étangs du Paradis. - © Google Streetview

Un projet concrétisé grâce aux subsides

L’élément déclencheur de ces travaux, c’est un courrier adressé au bourgmestre par la ministre wallonne Valérie De Bue, en charge des infrastructures sportives. Dans cette lettre, arrivée ce mardi sur le bureau de Vincent Scourneau, la ministre confirme l’octroi d’une subvention de 3,5 millions d’euros pour la concrétisation du projet.

"On parle quand même d’un chantier qui avoisine les quinze millions d’euros, poursuit Vincent Scourneau. Porter cela au travers d’un financement uniquement communal, c’est très compliqué. C’est la raison pour laquelle nous avons associé la Province et la Région wallonne. Et grâce à cette conjonction de financements, nous allons pouvoir développer un beau projet qui est effectivement attendu."

Le financement est basé sur la création d’une régie communale autonome qui permet d’éviter de payer la TVA, soit une subvention indirecte de 21%. A cela s’ajoutent le subside régional de 3,5 millions et les quatre millions promis par les autorités provinciales. Braine-l’Alleud espère encore obtenir un soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour réduire au maximum le montant de sa propre intervention.

Les travaux devraient durer deux ans. L’inauguration de la nouvelle piscine de Braine-l’Alleud aura donc lieu en 2020.