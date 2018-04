Une oeuvre en bronze de Camille Claudel adjugée à 111.000 euros à Wavre, un record

Plusieurs candidats-acheteurs ont participé aux enchères, en salle, sur Internet ou par téléphone, mais la bataille finale s’est jouée entre trois personnes qui avaient fait le déplacement. Le commissaire-priseur décrit un climat d’excitation et de tension rarement vu, qui s’explique par la nature et la rareté de l’œuvre: un buste intitulé "La Vieille Hélène", réalisé après la mort de l’artiste mais dans le moule qu’elle avait fabriqué.

C’est une séance exceptionnelle qui s’est tenue mercredi soir à la salle de vente Phoenix Auction installée à Wavre. Le lot 145, une œuvre en bronze de Camille Claudel (1864-1943), a été adjugé au prix exceptionnel de 111.000 euros (hors-frais), record mondial si l'on en croit les experts, alors qu'il était estimé entre 20 et 25.000 euros.

La salle était comble pour ces enchères exceptionnelles. - © Phoenix Auction

Dans le catalogue, l’œuvre était présentée comme suit: épreuve posthume en bronze à patine foncée, signée et numérotée (5/8) avec un cachet de fondeur (fonderie Rocher) et sceau ovale et d’une hauteur de 28 centimètres (sans le socle).

La salle de vente se réjouit d’avoir su convaincre le vendeur, un particulier, de lui confier cette œuvre. Le résultat des enchères constitue pour elle un joli coup. Le coup de marteau qui a conclu la vente a été suivi d'une salve d'applaudissements.