Une nouvelle polyclinique à Jodoigne: offre de soins plus complète, médecine de proximité renforcée

"Beaucoup de spécialistes qui travaillent depuis longtemps à la polyclinique de Jodoigne envoyaient leurs patients à Ottignies, à Louvain-la-Neuve ou à Wavre, ajoute Thierry Puttemans, radiologue. Maintenant, tout se fait ici. Donc pour les patients qui habitent à Jodoigne et dans les alentours, c’est un plus énorme, ça leur évite de grands déplacements."

"Certaines spécialités ont un plus évident à avoir directement accès à une imagerie qui permettra de donner des conseils beaucoup plus précis aux patients, explique Philippe Pierre, directeur médical et coordinateur général de la clinique Saint-Pierre. Le service de radiologie est vraiment très intéressant et va permettre à la polyclinique de monter d’un cran."

La clinique Saint-Pierre d’Ottignies renforce son offre de soins dans l’est du Brabant wallon. Elle vient d'ouvrir une toute nouvelle polyclinique à Jodoigne, le long de la Chaussée de Wavre. On peut y consulter pour presque toutes les pathologies, dans des locaux spacieux, très lumineux et dotés d’équipements à la pointe de la technologie.

Située sur la Chaussée de Wavre, la polyclinique propose des consultations dans de nombreuses disciplines de la médecine. - © Hugues Van Peel - RTBF La polyclinique est ouverte depuis quelques jours mais elle sera officiellement inaugurée ce vendredi. - © Hugues Van Peel - RTBF Les médecins soulignent la qualité des installations et le contraste avec l'ancienne polyclinique, devenue vétuste. - © Hugues Van Peel - RTBF

Médecine de proximité

En investissant plus de quatre millions d’euros dans cette nouvelle infrastructure, la clinique Saint-Pierre veut donc aussi faciliter la vie de ses patients : des rendez-vous plus rapides et une offre de soins plus complète proche de chez eux.

"C’est exactement pour cela qu’on a des polycliniques, confirme Philippe Pierre, pour se rapprocher des gens, faire un premier contact qui débouchera éventuellement sur une observation plus détaillée sur le site principal à Ottignies."

Jusqu’à présent, la polyclinique de Jodoigne accueillait environ 8.000 patients par an. Les nouvelles installations permettront de faire beaucoup mieux et dans de bien meilleures conditions. A terme, l’objectif, très ambitieux, est même d’approcher le niveau de la polyclinique de Wavre qui accueille 32.000 patients par an. A Louvain-la-Neuve, la polyclinique a une activité encore plus importante, avec 40.000 patients annuels.