Une nouvelle plaine de jeux au Bois des Rêves ? Une enquête publique est en cours

Une plaine de jeux moderne, essentiellement en bois et destinée à tous les âges: c’est le projet de la Province du Brabant wallon.

Le dossier est à l’enquête publique actuellement: à partir de l’automne de cette année, la Province souhaiterait construire une toute nouvelle plaine de jeux dans le Bois des Rêves, pour remplacer l’actuelle qui devient vétuste. Consultable en ligne, le projet compte notamment trois espaces distincts (celui "des petits", celui "des moyens" et celui "des grands"), destinés à des enfants âgés de 2 à 13 ans. “Le but est de s’adresser à toute une panoplie de jeunes”, explique Isabelle Evrard (PS), la députée provinciale en charge du domaine. “Nous comptons remettre des balançoires et des toboggans, mais aussi ajouter des nouveautés comme une tyrolienne”.

Au cœur du domaine

Deuxième objectif: ramener la plaine de jeu au centre du domaine du Bois des Rêves. Car jusqu’à présent, de nombreux visiteurs fréquentaient l’ancienne plaine sans pour autant découvrir le reste du Bois. “Nous aimerions ainsi que les gens profitent réellement du parc, mais aussi de la brasserie, qui serait mieux rentabilisée”, poursuit Isabelle Evrard.

Pour rappel, un autre chantier était initialement prévu au Bois des Rêves: la rénovation en profondeur de la célèbre piscine. Mais ce projet a dû être abandonné pour des raisons budgétaires. En revanche, sur le site de ladite piscine et de l’ancienne plaine de jeux, la Province envisage de construire un "spray park" (ensemble de jets d’eau) et un minigolf, mais ce projet-là est encore en réflexion.

La nouvelle plaine de jeux devrait coûter près de 700.000 euros. L’enquête publique a débuté le 28 juin, elle se termine le 12 juillet. Une réunion d’information est par ailleurs prévue le lundi 5 juillet, mais les inscriptions sont déjà clôturées.