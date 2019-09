Une nouvelle gare des bus à Wavre, plus grande et plus fonctionnelle: enquête publique dans quelques jours

Le projet a pris un fameux coup d’accélérateur juste avant les grandes vacances: une demande de permis a été introduite pour la construction d’une nouvelle gare des bus à Wavre. L’enquête publique commencera dans les prochains jours.

Avec Ottignies et Louvain-la-Neuve, Wavre est un nœud très important pour le TEC Brabant wallon. Des milliers de personnes transitent chaque jour sur la place Henri Berger, où se trouve la gare des bus (devant le bâtiment de la gare SNCB), organisée sur un plan octogonal.

Améliorer le service à la clientèle

Mais cette gare est dépassée. Trop petite, elle ne permet pas aux bus articulés, de plus en plus nombreux dans la flotte du TEC, de circuler et de stationner dans de bonnes conditions. Et ce n’est qu’un exemple. "Si nous voulons continuer à donner un service de qualité à nos clients, il faut adapter nos infrastructures", explique Catherine Bes, directrice exécutive du TEC Brabant wallon.