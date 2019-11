Une mère de famille tuée sur la N5 à Genappe: un an après, les promesses de sécurisation du carrefour ont-elles été tenues?

Le 16 novembre 2018, la mort accidentelle d’une mère de famille à Genappe avait suscité une grande émotion dans la commune. Le drame s’était produit au carrefour dit de l’Arbre Sainte-Anne, sur la N5.

Quelques temps plus tard, un collectif, baptisé Sauvons des Vies, avait été mis en place par les proches de la victime. Et ce collectif, soutenu par de nombreux riverains et sympathisants, avait obtenu que des aménagements soient réalisés pour sécuriser ce carrefour réputé dangereux. Un an plus tard, qu’en est-il?

Meilleure signalisation et nouveau marquage au sol

Sur les quatre mesures qui avaient été validées par le Service public de Wallonie (SPW), trois ont été concrétisées. On a par exemple amélioré la visibilité des panneaux de signalisation indiquant les limitations de vitesse à l’approche du carrefour. Le marquage au sol a aussi été modifié: la circulation est ramenée sur une bande au lieu de deux en amont du carrefour pour forcer les automobilistes à ralentir. Enfin, ce qu’on appelle la phase des feux a été adaptée pour permettre une traversée plus sûre de la N5 à cet endroit. En venant de Baisy-Thy par exemple, le feu reste vert un peu plus longtemps.