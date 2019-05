Une incroyable collection d’objets militaires de la Seconde Guerre mondiale vendue aux enchères ce week-end à Wavre

C’est une vente exceptionnelle qui aura lieu ce week-end à Wavre: des milliers d’objets militaires, dont certaines pièces rarissimes, seront dispersés aux enchères. Ces uniformes, armes blanches, casques et autres accessoires font partie de la collection de Jean-Pierre Chantrain, un habitant de Chaumont-Gistoux, passionné par la Seconde Guerre mondiale depuis l’adolescence.

Pendant plus de 60 ans, Jean-Pierre Chantrain a donc amassé quantité d’objets qu’il a exposés dans un musée ouvert à la fin des années 70 dans sa commune. Mais aujourd’hui, il a décidé de tout vendre.

« J’ai 81 ans, explique-t-il, je viens de me payer une maladie cardiaque, donc il était temps. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. J’ai deux filles et je me suis rendu compte que si je les laissais avec tout cela, elles n’allaient jamais s’en sortir. »

Une réputation au-delà des frontières

Dans le monde des collectionneurs, Jean-Pierre Chantrain est une sommité. « Je ne vais pas dire que je suis mondialement connu parce que ce serait prétentieux. Mais ma collection est l’une des plus grandes en Belgique et peut-être même en Europe. Il y a d’autres très belles collections mais je suis un des derniers dinosaures… Les anciens de mon époque, ils sont tous morts ».

Et la spécificité de cette collection, c’est la variété des objets qui la composent. « Il y a des collections ciblées, tandis que moi j’ai fait tout, aussi bien les Alliés que les Allemands. On peut difficilement évoquer la Seconde Guerre mondiale sans les Allemands, ce n’est pas possible ».