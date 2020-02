Une employée de GSK témoigne : "Le plan de restructuration est une bonne chose, il était temps de le faire"

Un conseil d’entreprise a lieu ce mercredi chez GSK, le premier depuis l’annonce d’un vaste plan de restructuration la semaine dernière. 720 emplois sont menacés (en majorité des cadres) et 215 contrats temporaires devraient passer à la trappe. Les syndicats tenteront bien sûr de limiter la casse, ils ont rendez-vous aujourd’hui avec la direction pour le tout début des discussions dans le cadre de la procédure Renault.

Dès l’annonce de la restructuration, les syndicats se disaient surpris par son ampleur. Mais ce qui se passe aujourd’hui n’étonne pas tout le monde. Voici le témoignage d’une employée qui a préféré conserver l’anonymat. Elle travaille chez GSK depuis plus de trente ans.

"Cette boîte, je l’ai dans la peau, confie-t-elle. J’ai toujours aimé travailler là, je trouve qu’on fait un chouette boulot, qu’on fait en plus un boulot utile, on fabrique des vaccins."

Effectifs et désorganisation

Enthousiaste et optimiste, cette employée jette pourtant un regard sévère sur le mode de fonctionnement de l’entreprise qu’elle a vu se transformer et grandir au fil du temps. Grandir trop vite en ce qui concerne les effectifs, selon elle.

"Quand je suis entrée chez GSK, on était environ un millier de personnes. En l’an 2000, on est passé à 2000 membres du personnel. On est maintenant à 9200 ou quelque chose comme ça. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se justifient parce qu’on produit beaucoup, on produit aussi des choses plus diversifiées et en plus grandes quantités. Il fallait donc que ça grandisse, mais ça n’a peut-être pas grandi de la bonne manière, ou pas aux bons endroits en tout cas."