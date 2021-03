Une bonne ventilation des salles de sports, condition indispensable au déconfinement? Une expérience en cours à la Justine Henin Academy

Quel est l’impact de la pratique d’un sport sur la qualité de l’air? Il y a quelques jours, des chercheurs universitaires ont lancé une expérience à la Justine Henin Academy basée à Limelette, en Brabant wallon. Ils ont installé un capteur de CO2 au milieu des terrains, un petit boîtier discret qui enregistre les données en permanence.

"Quand on fait du sport, on est essoufflé, explique Marc Francaux, professeur à l’UCLouvain. Et quand on est essoufflé, bien sûr, on rejette plus de CO2, mais on rejette aussi plus de microgouttelettes. Donc on peut aussi rejeter des particules virales de manière plus importante."

Objectiver l'effet "aérosol"

C’est cet effet "aérosol" que les spécialistes tentent d’objectiver, afin d’aider les responsables politiques à prendre leurs décisions lorsqu’il s’agira d’envisager une reprise de la pratique sportive en intérieur. A l’heure actuelle, elle n’est autorisée que pour les enfants de moins de douze ans et pour les sportifs professionnels, mais un déconfinement pourrait intervenir dans quelques semaines.

Concrètement, l’expérience menée à Limelette vise à déterminer le nombre maximal de joueurs qui pourraient pratiquer leur sport en même temps, compte tenu du volume de la salle et du système de ventilation, sans dépasser le taux de CO2 jugé acceptable. Jusqu’à 800 ppm (autrement dit 800 molécules d’air polluées sur un million), il n’y a pas de problème, selon le Conseil supérieur de la Santé, la qualité de l’air est jugée suffisante. Cela ne veut pas dire que le risque de contamination est nul, mais on considère qu’il est acceptable. Au-delà de 800 ppm, ce n’est plus le cas.

"Notre hypothèse était nous n’allions sans doute pas passer au-dessus de ces 800 ppm et effectivement, c’est ce qui se passe lors de nos premières mesures. On est plutôt aux alentours de 650 ppm. Jusqu’à maintenant, on a mis jusqu’à 34 personnes en même temps dans la salle, mais il s’agissait essentiellement d’enfants de moins de douze ans. Il est évident que la ventilation de ces jeunes enfants va être moins grande que celle des joueurs de tennis adultes. Mais on peut raisonnablement penser que même si les six terrains sont occupés par des équipes de double, donc s’il y a 24 joueurs, on ne devrait pas arriver au-dessus de 800 ppm."

Un protocole adapté

A Limelette, les premières observations sont donc plutôt encourageantes. Mais bien sûr, le tennis n’est pas la boxe ou le judo. A chaque sport et à chaque lieu, il faudrait donc un protocole adapté, et, dans l’idéal, une mesure permanente du taux de CO2.

"Lorsqu’on va déconfiner, on ne peut pas imaginer qu’on va tout rouvrir d’une fois, sans prendre de précaution particulière, ajoute encore Marc Francaux. Certains sports seront peut-être déconfinés avant d’autres. Et une de ces précautions est de veiller à ce que la ventilation du bâtiment soit en bonne adéquation avec l’effet aérosol généré par les sportifs dans ce bâtiment. C’est ce que nous essayons de documenter pour l’instant."