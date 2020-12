Un réseau de 650 vélos électriques partagés bientôt mis en service dans six communes du Brabant wallon

Une nouvelle solution de mobilité verra bientôt le jour en Brabant wallon: un réseau de vélos électriques partagés. Il sera mis en service au printemps ou à l’été 2021 dans six communes: La Hulpe, Rixensart, Wavre, Lasne, Waterloo et Braine-l’Alleud.

C’est l'intercommunale InBW qui pilote le projet. Et elle a vu les choses en grand, puisqu’il est question d’une flotte de 650 vélos, dont 175 à Braine-l’Alleud.

"C'est ambitieux, mais je crois qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens et atteindre un seuil critique pour que ce soit un succès, justifie Henri Detandt, échevin brainois de la mobilité. Si on ne met que quelques vélos à disposition à gauche et à droite, et que l’utilisateur potentiel ne trouve pas de vélo lorsqu’il veut l’utiliser, évidemment c’est raté."

Dans cette commune, les vélos seront répartis sur une quinzaine de sites fréquentés, comme la gare, la piscine, le stade communal, le centre administratif et la bibliothèque.

On paie à la minute

La tarification est fixée pour l’instant à 20 centimes par minute. Et le mode d’emploi est assez simple.

"Vous pouvez réserver un vélo avec une application spécifique, poursuit l’échevin. Et dès que vous l’avez réservé, une fois qu’il quitte la zone de parking, le chronomètre se met en route. Vous louez le vélo jusqu’au moment où vous entrez dans une autre zone. Et c’est en entrant dans la zone que le chronomètre va s’arrêter automatiquement."

La zone d’arrivée ne doit pas forcément être la même que la zone de départ. L’utilisateur peut laisser son vélo dans une autre zone de la commune, où même dans une commune voisine, c’est évidemment tout l’intérêt de ce réseau.

Un outil de développement touristique?

Initialement, cinq communes seulement étaient concernées, mais Braine-l’Alleud a insisté pour être partie prenante.

"Cela nous semblait assez cohérent, vu que ce projet concerne les autres communes associées au champ de bataille de Waterloo, explique Vincent Scourneau, bourgmestre de Braine-l’Alleud. Cela permet d’intégrer le projet dans le développement du tourisme sur le site."

Chaque commune participera financièrement à la concrétisation du projet, à raison de deux euros par habitant. Pour Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, la facture avoisine les 80.000 euros. Le point a été voté ce lundi soir au conseil communal.