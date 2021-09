Un parrainage psychologique par les pairs dans l’enseignement supérieur

Peu de cours en présentiel, peu de relations sociales, peu de jobs disponibles, l’année dernière a été particulièrement compliquée pour les étudiants. Alors au moment de rentrer, l’UCLouvain et les Hautes écoles de la Province ont imaginé un dispositif pour les soutenir sur le plan psychologique. On sait bien que les jeunes hésitent parfois à franchir la porte d’un cabinet, par contre ils sont susceptibles de se confier plus volontiers à un camarade. L’idée est donc de désigner des étudiants "sentinelles" des étudiants ressource vers lesquels un jeune pourra se tourner s’il est anxieux ou trop stressé par exemple, que ce soit pour des motifs privés ou scolaires.