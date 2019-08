Un parfum de rentrée chez Le Petit Bouquineur, la librairie spécialisée dans les manuels scolaires à Ottignies

Pour Isabelle, qui a repris la librairie Le Petit Bouquineur à Ottignies en octobre 2018, cette rentrée est une première. "C’est très stressant, parce qu’on ne sait pas trop à quoi s’attendre. On n’a pas non plus un espace immense pour avoir un stock très important, donc on essaie de faire les commandes régulièrement pour avoir toujours le minimum. Malheureusement, on est parfois en rupture, il faut parfois quelques jours, voire une semaine, pour que ça arrive, mais les gens sont compréhensifs. De toute façon, les enfants n’auront sans doute pas besoin de leurs manuels le premier jour, du moment qu’ils les ont dans la première semaine, je crois que c’est encore bon".

La rentrée scolaire approche à grands pas et pour les libraires qui vendent manuels et fournitures, c’est une période chargée. Contacter les éditeurs, préparer les commandes, répondre à la clientèle, le travail ne manque pas.

Des dizaines de commandes déjà prêtes, les clients n'ont plus qu'à venir les chercher. - © Hugues Van Peel - RTBF

Derrière le comptoir et dans l’arrière-boutique, les commandes se comptent effectivement par dizaines. Les clients n’ont plus qu’à venir les chercher. "La librairie est juste à côté de l’école de ma fille, donc je sais que je vais y trouver les livres qui correspondent à cette école, explique une mère de famille. Et c’est la même chose pour mon fils. En général, on trouve ce qu’on cherche ici, donc pourquoi aller ailleurs?"

Les conseils précieux de la libraire

Le choix du "petit" libraire est aussi très important pour de nombreux clients, par rapport aux grandes enseignes. "Il y a le contact, le fait qu’on peut avoir les conseils avisés de vrais professionnels, ils peuvent nous dire que le contenu de tel livre n’a pas changé même s’il n’a plus la même référence, c’est important", confie cette autre maman.

Voilà un compliment qui ne laisse pas la libraire indifférente. "C’est vrai que j’essaie toujours d’aider les clients, je regarde les listes avec eux, et je ne pousse pas à la consommation, ajoute Isabelle. Il y a des livres qui ne changent pas alors je leur dis qu’ils peuvent essayer de les trouver en seconde main. Je pourrais ne rien dire et les mettre en commande mais je ne fonctionne pas comme ça. Je me dis que les livres ne sont déjà pas bon marché. Je préfère donner un conseil comme ça et qu’ils reviennent après pour acheter autre chose."