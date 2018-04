Un parc économique brabançon pourrait ne pas ouvrir à cause d'une bretelle d'autoroute située en Flandre

Une histoire bien belge… Ce nouveau parc a été aménagé à la place d'une ancienne aire d'autoroute à Hélécine, sur la E40 entre Liège et Bruxelles. Le parc est terminé, prêt à accueillir ses premières entreprises. Il dispose d'une situation idéale, avec un accès immédiat à l'autoroute. Sauf que la bretelle de sortie est située en Région flamande... Et cette dernière refuse que cette bretelle d'autoroute soit utilisée pour sortir du parc d'entreprises !

Une situation absurde

Les camions et les voitures peuvent utiliser la bretelle d'entrée pour pénétrer dans le nouveau parc économique, situé en Région wallonne. Mais les véhicules devraient faire un détour de plusieurs kilomètres à travers la campagne et le village d'Hélécine pour sortir du parc et retrouver l'autoroute E40.

"Nous nous heurtons à un refus de principe"

Le directeur général de l'Intercommunale économique du Brabant wallon, Baudouin le Hardy de Beaulieu, est perplexe. "Nous ne comprenons vraiment pas ! Il faut savoir que lorsqu’on parle de nouvelle bretelle, ce n’est pas vraiment le cas. Il s’agit d’une bretelle existante, déjà utilisée. Qui plus est par des poids lourds qui rentrent côté francophone, stationnent dans une aire de repos et ressortent côté flamand. Nous nous heurtons ici à un refus de principe."

La Région flamande paraît intraitable. Et voilà que la commune d'Hélécine, qui supporterait le poids du trafic ainsi dévié, menace de ne plus délivrer les permis d'urbanisme aux entreprises. Ce qui achèverait de bloquer le développement de ce nouveau parc économique, pourtant idéalement situé.

L'Intercommunale du Brabant wallon, qui gère le parc, sollicite l'intervention du gouvernement wallon pour faire plier la Région flamande.