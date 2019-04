Un nouvel hôpital à Nivelles: le groupe Jolimont reçoit le feu vert du gouvernement wallon

Un nouvel hôpital sera donc bien construit dans l’ouest du Brabant wallon, à Nivelles plus précisément (la localisation exacte sera dévoilée d'ici peu). Le groupe Jolimont, qui possède aujourd’hui six implantations, a reçu ce lundi le feu vert du gouvernement wallon à la réorganisation complète de ses activités.

Concrètement, ce sont trois nouveaux hôpitaux que le groupe Jolimont va construire: un à Mons, le deuxième à La Louvière, le troisième à Nivelles. Le site de Lobbes sera quant à lui agrandi et rénové en profondeur.

Pour ce vaste projet, baptisé X3L, le groupe s’est vu octroyer quasiment 333 millions (hors TVA et frais généraux), dans le cadre du plan d’investissement de la Région wallonne pour la construction d’infrastructures hospitalières. Ce plan couvre la période 2019-2023 et s’élève à 2,34 milliards d’euros.

Un hôpital complet à Nivelles

A lui seul, le nouvel hôpital de Nivelles coûtera environ 115 millions d’euros, dont 82,5 millions pris en charge par les pouvoirs publics. "Ce sera ce qu’on appelle un hôpital général de proximité, explique Olivier Lequenne, responsable du projet X3L au sein du groupe Jolimont. L’idée est donc de proposer à la population l’ensemble des services d’un hôpital moderne, hospitalisations classiques, hospitalisations de jour, salles d’opérations, imagerie… Le site de Nivelles sera complet".

Le chef de projet est évidemment très satisfait de la décision annoncée par le gouvernement wallon. "Aujourd’hui, c’est un aboutissement et le départ d’une nouvelle étape qui est encore plus importante et qui va monopoliser encore plus de ressources: la finalisation du concept. Aujourd’hui, on a des idées et des esquisses assez précises de ce qu’on va faire mais on doit maintenant enrichir le concept et travailler en interne avec les équipes médicales et paramédicales pour l’affiner. Puis il y aura tout le travail de construction. On a donc une période de huit ans qui s’ouvre: quatre ans pour la finalisation et quatre pour la construction".