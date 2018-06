Un nouvel échangeur pour supprimer les bouchons au carrefour de la N4 et de la N25

Les automobilistes qui passent à cet endroit s’en réjouiront, une solution se dégage pour résoudre les problèmes de mobilité au croisement de la N4 et de la N25 à Mont-Saint-Guibert, à proximité de la E411.

Tous les jours, tant le matin que le soir, le rond-point dit de la planche à voile est congestionné. Des files se forment de tous les côtés, ce qui engendre parfois de sérieux problèmes de sécurité. Mais ce bouchon va sans doute bientôt sauter: de nouveaux aménagements seront réalisés et le chantier s’annonce assez spectaculaire.

Le rond-point qui existe aujourd’hui va disparaitre et sera remplacé par un échangeur totalement différent, beaucoup plus grand, qui devrait assurer une bien meilleure fluidité du trafic.

Un carrefour à feux à l'indonésienne

Dans le jargon de la sécurité routière, on appelle ça un carrefour à feux à l’indonésienne, ou carrefour en diamant. C’est un dispositif routier bien connu aux Etats-Unis, il en existe aussi en France, mais c’est plus rare en Belgique. Ce type de carrefour, dont on peut voir un exemple dans la vidéo en fin d'article, facilite la circulation entre deux grands axes qui se croisent: ici, la N4 et la N25.