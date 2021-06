Un nouveau système de bonus annuel pour les ouvriers et employés de GSK? "Une déclaration de guerre", selon les syndicats

Dans un communiqué diffusé ce lundi matin, la FGTB et le SETCa font part de leur colère et de leur inquiétude. La direction du groupe pharmaceutique GSK aurait en effet décidé de ne pas reconduire la convention collective de travail 90, qui octroie aux ouvriers et aux employés une sorte de bonus annuel en fonction des résultats de l’entreprise.

Cette convention serait remplacée par un autre système, similaire à celui des cadres, qui serait nettement moins avantageux.

"Aujourd’hui, il n’y a quasiment pas de différence entre le bonus brut et le bonus net, explique Imdat Gunes, délégué principal FGTB. Mais avec le système cadre, il y aurait 50% de retenue si on additionne toutes les taxations."

Selon les syndicats, le changement de système pourrait représenter une perte nette d’au moins 1000 euros pour les travailleurs, ce qui est totalement inacceptable pour eux.