Un nouveau scanner ultra-performant à la clinique Saint-Pierre d'Ottignies

Du neuf pour les patients qui fréquentent la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Le service de radiologie vient de se doter d’un tout nouvel outil de diagnostic: un scanner "bi-tube à double énergie".

Concrètement, cet appareil offrira des images de meilleure qualité et permettra surtout d’effectuer les examens plus rapidement qu’au moyen d’un scanner conventionnel.

"Il y a trente ans, quand on faisait un scanner du cerveau par exemple, il fallait parfois plus d’une minute pour obtenir une seule image avec une qualité qui était ce qu’elle était à l’époque, explique Thierry Puttemans, chef du service de radiologie. Actuellement, vous obtenez des images en trois dimensions en scannant le patient de la tête aux pieds en quelques dizaines de secondes. La progression technologique est donc foudroyante. Et cette technologie dont on parle ici permet encore d’accélérer le phénomène, ce qui présente évidemment beaucoup d’avantages. Notamment chez les patients qui bougent, par exemple les enfants. On n’est plus obligé de les endormir pour faire l’examen, on peut obtenir la séquence immédiatement. Autre exemple très simple: quand on doit obtenir un examen du poumon, on ne doit plus demander une apnée prolongée au patient. En une seconde, on a l’acquisition avec une qualité d’image exceptionnelle."

Exposition plus courte aux rayons X

Autre avantage de cette technologie, elle permet de déterminer plus précisément la dose émise au patient en fonction de l’organe ou de la partie du corps qu’on veut analyser. L’exposition aux rayons X est donc plus courte.

"Un scanner est un examen irradiant, poursuit Thierry Puttemans, le patient encaisse une certaine dose de rayons X. Nous, radiologues, nous sommes très attentifs à limiter cette dose au maximum parce que nous connaissons sa toxicité potentielle. Et cette machine qu’on acquiert ici nous donne l’opportunité justement de la diminuer le plus possible."

A la clinique Saint-Pierre, le service de radiologie pratique 12.000 scanners par an. Comme partout en Belgique, l’établissement est confronté à une explosion de l’imagerie oncologique. Le suivi des patients sous traitement fait tourner les machines à plein régime. Le nouvel appareil sera inauguré ce vendredi.