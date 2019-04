Un nouveau parc pour PME sur 14 hectares à proximité de l'Axisparc de Mont-Saint-Guibert

Un nouveau parc d’activité économique verra bientôt le jour à Mont-Saint-Guibert, le long de la N25, à quelques encablures de l’Axisparc et du parc scientifique de l'UCLouvain. Le promoteur BVI, déjà très actif à Wavre (il y développe un projet en face du Walibi et un autre dans le zoning nord), a déposé une demande de permis, son projet est à l’enquête publique.

La zone dont il est question a une superficie d’environ 14 hectares. Elle sera dédiée principalement aux petites et moyennes entreprises. "On parle aujourd’hui d’entrepôts avec petits bureaux, de zones de stockage, de petits ateliers, explique Julien Breuer, bourgmestre de Mont-Saint-Guibert. Et cela intéresse clairement les entrepreneurs guibertins, car c’est une offre qu’on ne trouve pas à l’Axisparc et qu’on trouve difficilement en Brabant wallon. On a déjà de nombreuses demandes d’entrepreneurs de la commune ou des communes voisines, ils cherchent désespérément mais ils ne trouvent pas".

Plus intéressant que des bureaux

Le terrain sur lequel ce nouveau parc sera construit est déjà équipé. Une route avait été aménagée il y a quelques années, on prévoyait alors d’installer à cet endroit un ensemble de bureaux.

"Vu l’évolution de Mont-Saint-Guibert et surtout de l’Axisparc avec ses 85.000m², cette zone n’a jamais été construite, donc le projet a été abandonné, poursuit Julien Breuer. Aujourd’hui, nous avons un nouveau promoteur qui vient avec un projet différent et plus intéressant pour la commune."