Un lieu de création plutôt qu'un projet immobilier près de l'ancienne maison d'Hergé à Céroux? Les riverains s'organisent et lancent un crowdfunding

Pour les riverains, l’endroit vaut mieux qu’une promotion immobilière. Ils se sont donc mis en tête de préserver ce patrimoine et de promouvoir la création culturelle. Ils ont récemment créé une ASBL, baptisée Fondation La Ferrière (le nom qu’Hergé avait donné à sa maison), et ils ont lancé un crowdfunding pour racheter les terrains à leurs propriétaires. Ils veulent y développer un projet alternatif axé sur la nature, l’échange et la bande dessinée.

Gauthier Ervyn (à gauche) et Dominique Maricq (à droite) défendent le projet alternatif de l'ASBL Fondation La Ferrière. - © Hugues Van Peel - RTBF

Une utopie?

Le projet paraît un peu fou, quand on sait le montant à récolter (1,2 million d’euros!), mais les habitants du coin y croient. Tout comme Dominique Maricq, qui a longtemps habité à Ottignies.

"Il y a des lieux préservés en Belgique et qui doivent le rester, explique-t-il. Le label Hergé aide beaucoup notre cause, mais indépendamment d’Hergé, de la BD et de Tintin, il y a ici un patrimoine naturel à défendre, et toutes les histoires liées à la localité. Les promenades qui sont organisées régulièrement, parfois de façon artisanale, pourraient prendre une dimension plus importante. Dans une époque comme la nôtre, on aime redécouvrir des coins qu’on croyait connaître. C’est donc une belle opportunité de développer un très beau projet touristique et culturel. Et surtout donner à des jeunes la chance d’apprendre leur métier dans un site comme celui-ci."