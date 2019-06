Un frelon asiatique découvert à Louvain-la-Neuve: ouvrez l'œil pour aider à combattre cet insecte nuisible

Depuis son apparition dans le Lot-et-Garonne en 2004, le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) se répand à une vitesse folle. La France, surprise par cet insecte invasif, a mis du temps à réagir. Aujourd’hui, quasiment tous les départements, et l’Europe dans son ensemble, sont touchés: Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Grande-Bretagne notamment.

En Belgique, quelques individus isolés ont été recensés dès 2011 mais le premier nid n’a été découvert qu’en novembre 2016 dans la région de Tournai. L’année suivante, sept nids ont été repérés, puis une soixantaine en 2018. La propagation est exponentielle.

"Si on regarde les zones climatiques couvertes par le frelon en Asie et qu’on transpose ça chez nous, on se rend compte que le frelon peut s’installer aussi bien au sud de l’Espagne qu’au nord du Danemark, donc ça va continuer", explique Michel De Proft, du Centre wallon de Recherches agronomiques basé à Gembloux.

Une reine fondatrice à Louvain-la-Neuve

Rien de surprenant, donc, à ce que les frelons s’installent chez nous, en Brabant wallon. Début juin, un habitant de Louvain-la-Neuve a réussi à en attraper un dans un filet à papillon. Il s’agissait d’une reine fondatrice.

"Le frelon asiatique est un insecte qui fait de très grosses colonies, poursuit Michel De Proft. En fin de saison, on peut avoir plus de 2000 individus parmi lesquels plusieurs centaines de fondatrices. Ces fondatrices sont de jeunes femelles qui se font féconder en automne et qui vont porter le destin de l’espèce. Chacune peut théoriquement fonder un nouveau nid. Donc ça va très vite, le taux de multiplication est très élevé. Et la capacité de dispersion de ces jeunes fondatrices est élevée également. Le frelon peut faire plusieurs dizaines de kilomètres en vol autonome."

Capturer une fondatrice, comme à Louvain-la-Neuve, est donc une bonne nouvelle. A cette époque de l’année, il n’y a pas encore d’ouvrières. Le nid, où qu’il soit, est voué à disparaître.